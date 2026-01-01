Морган Фрийман прикова погледите. Защо носеше една ръкавица?
Зрители "наводниха" Туитър със съобщения за загриженост
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Зрители "наводниха" Туитър със съобщения за загриженост
Обвиниха ги като продажници
Актьорът ще влезе в ролята на разказвач на нова документална поредица
Носителят на "Оскар" станал актьор заради момиче Морган Фрийман отглежда пчели. "Не знам за света, но в Щатите имаме ужасяваща загуба на пчели. Напра...
Джерард Бътлър, Морган Фрийман и Арън Екхарт са в главните роли на "Код: Лондон" "Код: Лондон", продължението на кинохита "Код: Олимп", ни пренася в...
За мен беше удоволствие и огромна чест да се запозная с големия актьор Морган Фрийман и да му стисна ръката. Това написа във Фейсбук зам.-председателя...
Частният самолет на 78-годишния актьор Морган Фрийман извърши аварийно кацане на летището в Туника, щата Мисисипи в събота вечерта, съобщи телевизия F...
Доведената внучка на американския актьор Морган Фрийман е била убита с нож на улица в Манхатън, Ню Йорк. Пристигналите след подаден на 911 сигнал пол...
Интервю в подкрепя на легализирането на марихуаната даде носителят на "Оскар" Морган Фрийман. Той я нарече много полезна. 77-годишният актьор е стар з...
Очакваме великия актьор за нов екшън в София Българският студ и сняг изплашили Морган Фрийман при предишни идвания у нас. "Много трудно се стигаше до...
Морган Фрийман заспа за кратко по време на съвместно интервю с Майкъл Кейн, с когото си партнират във филма "Зрителна измама". По време на разговора с...