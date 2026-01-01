КС решава по казуса за продажбата на земя на чужденци
София. Конституционният съд (КС) ще решава дали да допусне за разглеждане искането за отмяна на решението на парламента за удължаване на мораториума в...
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София. Конституционният съд (КС) ще решава дали да допусне за разглеждане искането за отмяна на решението на парламента за удължаване на мораториума в...
Лондон. Константин Димитров, посланик на България във Великобритания, е бил на среща в британското министерство на външните работи, където е било обс...
София. Земите, които се обработват в България са намаляли през последните години и ако чужди инвеститори могат да ги купуват, това ще се промени. Чужд...
София. ДПС внесе в Конституционния съд събраните подписи за отмяна на решението на Народното събрание за удължаването на мораториума за продажба на з...
София. Депутатите от ДПС успяха да съберат липсващите подписи за сезиране на Конституционния съд за гласувания преди повече от седмица мораториум за з...
Кабинетът може да сезира КС за мораториума за земята
София. Има вероятност кабинетът да се възползва от правото си за сезиране на Конституционния съд за мораториума за земята. Това каза вицепремиерът Зин...
Брюксел. На среща с председателя на Европейската комисия, министър-председателят Пламен Орешарски е заявил, че България няма да преразглежда договора...
София. "Възможно е ново решение да отмени приетото преди дни удължаване на мораториума за продажба на земя на чужденци", коментира депутатът от левица...
София. Решението на парламента да удължи мораториума над продажбата на земя на чужденци от ЕС до 2020 г. предизвика бурни реакции. От една страна, зар...
Правителството няма да изпълни решението на парламента, обяви вицето Златанова
Бургас. Решението на управляващите да бъде наложен мораториум върху продажбата на земя за чужденци е анти-европейско и незаконно, заяви на пресконфере...
София. „Решението на парламента за удължаване на мораториума върху покупката на земеделска земя от чужденци няма никаква правна стойност", обяви вицеп...
София. "Централният съвет на ДПС ще обсъди много внимателно позицията на БСП за мораториума", обяви зам.-председателят на парламента Христо Бисеров, д...
София. "Депутатите ще се откажат от мораториума. Никой не разчита на тези дето крещяха за мораториум за продажба на земите. Те знаят, че нищо няма да...