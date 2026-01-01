Манипулация? ФИФА с голяма новина за Мондиала
Приключи работата по наблюдението на световното първенство за уредени мачове
Следете всички новини, анализи и коментари за Мондиал 2022. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Приключи работата по наблюдението на световното първенство за уредени мачове
В страната беше обявен национален празник за посрещането на тима от Катар
Турският президент беше и на церемонията по откриването на първенството
Федерация призова участниците на Световното първенство да не смесват футбола с политика
Еманюел Макрон пристигна в Катар късно в събота
Прогнозата на Брадатата Лили се оказа изключително напрегната и трудна
Латиноамериканците имат сериозно надмощие до момента
Все още не си дал всичко, на което си способен, заяви бразилската футболна легенда
Капитанът на португалския национален отбор по футбол с поредно постижение в славната си кариера
Африканците за пръв път в своята история са на четвъртфинал на Световно първенство
В герой за "шахматистите" се превърна Ливакович
Мароко спечели група F със седем точки
Крис Сътън коментира сагата с Кристиано на Мондиал 2022
Отборът на Франция предсрочно си осигури класиране за фазата на елиминациите на Мондиал 2022
Англичани и американци продължават към осминафиналите
Фрапар ще бъде начело на срещата между отборите на Германия и Коста Рика от третия кръг на група "Е"
Уругвай остава само с 1 пункт
Решението ще бъде на селекционера Дидие Дешан
"Самураите" се изправиха срещу Коста Рика в мач от група "Е"
Меси се просълзи: Не плачи за мен, Аржентина!