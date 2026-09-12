Цветанов пръв хвана 7 РПГ за мокри поръчки
Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов бе първият, който хвана голяма кражба на РПГ-22 през 2011 г. Тогава една от многобройните му акции бе именно...
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Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов бе първият, който хвана голяма кражба на РПГ-22 през 2011 г. Тогава една от многобройните му акции бе именно...
Арестуван за убийство преди 15 години призна и втора екзекуция
София. Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 12 лица от група, занимаваща се с наркоразпространен...
Ухажват светила от София, Марин Марковски засега не е приел
Със същата пушка "Аншуц" бил убит и Кьоравия
Психото и жената на Хайо станаха основни козове на прокуратурата
Главният взел на прицел Кьоравия, пернишкият бандит минал към СИК
Майка с 2 деца спря мокра поръчка