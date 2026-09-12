Анализатор предупреди: Кризата в Сеута тепърва ще разтърсва Европа
Журналистът свърза мигрантския натиск с политическия сблъсък между Испания и Мароко и алармира и за България
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Журналистът свърза мигрантския натиск с политическия сблъсък между Испания и Мароко и алармира и за България
Журналистът разкри тайните планове на групировката в
„Хамас“ не са подготвени да защитават цивилното население и да се грижат за гражданите
Насилието над жени в Германия е организирано. Това коментира в „Събуди се" бившият депутат Страхил Ангелов. "Никой не може да ме убеди, че спонтанно м...
Мохамед Халаф специално за "Стандарт" Ако говорим за чудо, то е, защото Мароко наистина има с какво да впечатли посетителите си. Може би най-важното...
Мохамед Халаф, политически анализатор - САЩ и Иран започнаха безпрецедентни преговори заради новия кървав конфликт в Ирак. Как и защо седнаха на маса...
САЩ и Русия са единодушни, че Дамаск не бива да попада в ръцете на ислямистите, казва Мохамед Халаф