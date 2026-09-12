Инвестират милиони в 12 общини. Регионът става златен
Голяма новина от Mиниcтepcтвoтo нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo
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Голяма новина от Mиниcтepcтвoтo нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и блaгoycтpoйcтвoтo
Компанията започва модернизиране на търговски обект във Велико Търново
Как бизнесът се модернизира без огромна първоначална инвестиция
Нов софтуер ще бъде инсталиран на всички самолети от този модел
„Русатом Сервис", който е част от държавната корпорация „Росатом", и българската АЕЦ „Козлодуй", подписаха договор за модернизирането на генераторното...
"Когато става дума за толкова големи средства, не е зле да търсим други възможности за източници на финансиране за модернизация на армията. Национална...
София. Пет училища и шест детски градини ще бъдат модернизирани през 2015 г. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова, която инспектира строежа н...
София. „Има девет рискови гари. На тях сме преминали на ръчен режим и се разчита изцяло на субективния фактор, тъй като се извършва рехабилитация на т...
Ген. Брийдлав зове София да купи нови самолети Силната отбрана и силният Алианс започват у дома. Нациите трябва да са ангажирани с инвестициите, коит...
София. Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 8 747 305 лв. за финансиране на дейности по обновяване на учебно-техническото оборудване...
Правителството направи промени в капитала на "АДИС"
Стара Загора. Близо 10 млн. лева ще бъдат инвестирани в обновяването и модернизирането на областния град през тази и следващата години. Проектът „Зеле...