Моци: Ще играя до последно в Лудогорец
Румънецът отхвърлил оферта на Динамо Букурещ
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Румънецът отхвърлил оферта на Динамо Букурещ
Защитникът мечтаел да се пенсионира в Лудогорец
Искам да спечелим 9 титли, обяви защитника
Така смята играчът на Лудогорец Козмин Моци
В Разград паниката заради вируса била голяма
Глобата на Левски е 5000 лв
В "Стяуа" развиха фобия от Козмин Моци. Румънският бранител на "Лудогорец" вкара първия гол при победата с 3:0 в контрола на ст. "Регнум Кария" в Турц...
Премиер, двама министри, кмет и шеф на БФС прерязаха лентата на трибуна "Моци". Министър-председателят Бойко Борисов кацна с хеликоптер в петък привеч...
Козмин Моци беше наказан с 1 среща и 300 лева глоба от Дисциплинарната комисия за грубото нарушение срещу Стефан Николич от ЦСКА в мача между двата ти...
Жестока за родните представи глоба отнесе Козмин Моци. Румънецът ще върне в касата на "Лудогорец" 10 000 евро заради червения картон, който си изкара...
Козмин Моци, който вилня на стадиона в Ловеч при загубата 0:1 от "Литекс", е наказан само за един мач. Защитникът ще е на линия за дербито с "Левски"...
Не ни е страх от "Реал", допълни треньорът Дерменджиев Може да спрем "Реал", ако играем като тим, закани се героят на "Лудогорец" Козмин Моци преди д...
Разград. Фланелки и чаши, запечатали звездните мигове от мача „Лудогорец" „Стяуа", пуска в продажба клубът шампион. От следващата седмица феновете н...
София. "Много драматичен момент, видяхте как се разви мачът. Беше едно тотално надиграване, но в крайна сметка зарадвахме тези хора, които дойдоха ист...