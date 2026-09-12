Всичко за Моци

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Последни новини Спорт
"Стяуа" разви фобия от Моци

"Стяуа" разви фобия от Моци

В "Стяуа" развиха фобия от Козмин Моци. Румънският бранител на "Лудогорец" вкара първия гол при победата с 3:0 в контрола на ст. "Регнум Кария" в Турц...

31 януари | 21:19
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Моци изгоря за един мач

Моци изгоря за един мач

Козмин Моци беше наказан с 1 среща и 300 лева глоба от Дисциплинарната комисия за грубото нарушение срещу Стефан Николич от ЦСКА в мача между двата ти...

09 април | 12:59
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Моци излиза срещу "Левски"

Моци излиза срещу "Левски"

Козмин Моци, който вилня на стадиона в Ловеч при загубата 0:1 от "Литекс", е наказан само за един мач. Защитникът ще е на линия за дербито с "Левски"...

02 март | 16:49
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Ще ги спрем, закани се Моци

Ще ги спрем, закани се Моци

Не ни е страх от "Реал", допълни треньорът Дерменджиев Може да спрем "Реал", ако играем като тим, закани се героят на "Лудогорец" Козмин Моци преди д...

01 октомври | 5:40
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