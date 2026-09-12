Стана ясно кога ще изберат новия Сливенски митрополит
Светият синод ще трябва да избира между двама влиятелни духовници - епископ Арсений и епископ Герасим
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Светият синод ще трябва да избира между двама влиятелни духовници - епископ Арсений и епископ Герасим
Вселенският патриарх Вартоломей ще дойде утре, каза митрополит Йоан
Дядо Йоаникий бе смирен човек и духовник, казва Варненският митрополит Йоан
Господ възкръсна от мъртвите и заедно с Него възкръснаха и множество светии
Варненският Великопреславски митрополит Йоан коментира в ефира на Нова телевизия снимките на луксозна кола с табелка на Варненската митрополия, която...
Варна. Варненски и Великопреславски митрополит Йоан излезе с официално изявление по повод американския празник Хелоуин (Вси Светии), който все повече...
Добрич. Добрич отново в края на февруари ще почете паметта на жертвите във влака София – Кардам, като по покана на кмета Детелина Николова Варненският...
Варна. Да се организирана общоградска кампания за набиране на средства за довършване на православния храм "Св. Прокопий Варненски". Това предложи митр...