Йордан Соколов: БСП стоят зад подслушванията
Екс-вътрешният министър смята, че Найденов е записал разговора си с Борисов и Кокинов
Следете всички новини, анализи и коментари за Мирослав Найденов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Екс-вътрешният министър смята, че Найденов е записал разговора си с Борисов и Кокинов
София. Съпругата на бившия земеделски министър Мирослав Найденов - Нина, опроверга зам.-шефа на ГЕРБ Цветан Цветанов, че са в развод. "Не съм подала...
Доклад на правосъдния министър потвърждава, че искания и разрешения за тях няма
Прокуратурата проверява записите, етичната комисия на ВСС също ще ги нищи
Лидерът на БСП призова прокуратурата незабавно да провери автентичността на записите
Може да са бивши служители, може да е и Станишев, твърди Борисов
София. Скандалното изявление на Мирослав Найденов за тотално подслушване на министри ще разколебае всеки трети от електората на ГЕРБ. Това прогнозирах...
София. Лидерът на ГОРДА България Слави Бинев коментира скандала с подслушванията и думите на Мирослав Найденов от вчера. "Такова нещо като в България...
София. Нови свидетелски показания срещу бившия министър на земеделието и храните по образуваното срещу него досъдебно производство е събрала прокурату...