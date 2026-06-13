Танев: "История Славянобългарска" не пада, отива в 9 клас
„История славянобългарска" отива там, където може да бъде разбрана вероятно по-добре. Така министърът на образованието Тодор Танев обясни предложениет...
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„История славянобългарска" отива там, където може да бъде разбрана вероятно по-добре. Така министърът на образованието Тодор Танев обясни предложениет...
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