Министър Петкова: Енергетиката е основа тема между България и Русия
Енергетиката е основна тема в двустранните отношения между България и Русия и ние трябва да водим диалог с руската страна . Това каза министърът на ен...
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Енергетиката е основна тема в двустранните отношения между България и Русия и ние трябва да водим диалог с руската страна . Това каза министърът на ен...
Електроенергията може да поскъпне през 2016 г. в рамките на 2-3%, като резултат от либерализацията на пазара. Това заяви министърът на енергетиката Те...
Гигантски чек за 824 хил.лв връчи министър Теменужка Петкова на кмета на Бургас Димитър Николов. Символичното предаване на сумата се случи в събота по...