Всичко за Милош Земан

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Напрежение между Чехия и САЩ

Напрежение между Чехия и САЩ

Чешкият президент Милош Земан каза, че няма да приеме в своята официална резиденция посланика на САЩ в Прага Андрю Шапиро. Като причина за отказа му...

06 април | 8:10
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Социалдемократ поема Чехия

Социалдемократ поема Чехия

Прага. Милош Земан, президентът на Чехия, назначи лявоцентристкия лидер Бохуслав Соботка за премиер в петък, предаде Ройтерс. Четиресет и две-годишн...

17 януари | 16:53
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