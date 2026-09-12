Чешкият президент иска депортация за мигрантите
Найл Бъкли, "Файненшъл Таймс" Чешкият президент Милош Земан призова стотици хиляди икономически мигранти, пристигнали в Европа от началото на миналат...
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Найл Бъкли, "Файненшъл Таймс" Чешкият президент Милош Земан призова стотици хиляди икономически мигранти, пристигнали в Европа от началото на миналат...
Чешката република ще окаже подкрепа на България за охрана на външната граница на Европейския съюз. Това обявиха на съвместна пресконференция в Прага п...
Президентът на Чехия Милош Земан поиска провеждане на референдум в страната за членството в Европейския съюз и дори в НАТО. Това съобщава Ройтерс и ут...
Чешкият президент Милош Земан нарече бежанската вълна в Европа "организирана инвазия" и предложи здравите и млади мъже, отправили се към Европа, да се...
Европейският съюз трябва да създаде обща армия за да защити границите си от бежанската вълна, защото тя е по-ефикасна от изграждането на телени заграж...
Чешкият президент Милош Земан каза, че няма да приеме в своята официална резиденция посланика на САЩ в Прага Андрю Шапиро. Като причина за отказа му...
Чешкият президент Милош Земан поиска Европейският съюз да създаде европейска армия и по този начин САЩ да не решават всички проблеми в света, включите...
Чешкият президент Милош Земан повече няма да има възможност да се обръща на живо към сънародниците си по националното радио, съобщи в. "Лидове новини"...
Прага. Милош Земан, президентът на Чехия, назначи лявоцентристкия лидер Бохуслав Соботка за премиер в петък, предаде Ройтерс. Четиресет и две-годишн...
Прага. "Изборните резултати показаха провал на досегашните управляващи партии и частичен провал на досегашната опозиционна Социалдемократическа парт...
Прага. Президентът на Чехия Милош Земан смята, че правителството на Петър Нечас трябва да подаде оставка на фона на скандала, свързан с приближени н...
Прага. Милош Земан печели президентските избори в Чехия, предаде агенция "Франс прес", позовавайки се на предварителна информация. Данните са от пребр...