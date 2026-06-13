Андреев с титлата от мемориал "Милен Добрев"
Мая Иванова е първи при жените
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Мая Иванова е първи при жените
България се прощава със световния и олимпийски шампион по вдигане на тежести Милен Добрев. Той ще бъде погребан в бял ковчег и с медалът си от Олимпиа...
От 5 месеца не е близвал алкохол, кълнат се приятелите на шампиона Масивен инфаркт е погубил олимпийския шампион от Атина 2004 Милен Добрев. Това са...
Щангистът Милен Добрев, който бе намерен мъртъв вчера, е получил масивен инфаркт. Това показват резултатите от аутопсията, съобщиха източници на БЛИЦ....
Олимпийският шампион от Атина 2004 г. Милен Добрев бе открит мъртъв в дома му в Пловдив. Спортистът е бил покосен от инфаркт, обясниха пристигналите н...
Погребват го в село Житница Той беше във великолепна форма, тренираше всеки ден на "Лаута" или в залата на Спортното училище в комплекс "Пловдив". То...
Бившият олимпийски шампион по вдигане на тежести Милен Добрев е намерен мъртъв. Това съобщи БЛИЦ и уточни, че тялото е открито в дома му в Пловдив. ...