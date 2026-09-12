Огнен ад над Микрево. Летят пожарни, пренасочват самолети
Силният вятър разпалва пожара
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Силният вятър разпалва пожара
Предполага се, че целта на нападението е била грабеж
Мургав крадец се възползвал от отсъствието на стопаните на къща и в продължение на близо месец се зареждал с алкохол от мазето им. Срещу 30-годишния Р...
Благоевград. Продължава издирването на 5-годишния Иван Синанов от село Микрево, община Струмяни. Засега обаче търсенето му е без успех. Над 60 души –...
Микрево. Село Микрево ще бъде домакин на Третия международен турнир по футбол за деца „МИНИ ФУТБОЛНА МАГИЯ". Сили на терена ще премерят 8 отбора от Бъ...
Благоевград. Фестивалът „Малешево пее и танцува" бе удостоен със „Златна кобилица" на Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и...
Благоевград. На никого няма да позволя да предизвиква напрежение между българската и ромска общност с цел политически дивиденти. Това се казва в отвор...
Благоевград. Стотина роми се вдигнаха на бунт заради спрян ток и вдигнаха на крак полицията в Сандански и Благоевград. При протеста им в събота вечер...
Микрево. На 1 ноември, в Деня на народните будители, СОУ „Свети Паисий Хилендарски" в село Микрево ще отпразнува 90 години от създаването си. През дал...
Микрево. 3000 са участниците в юбилейното десето издание на най-голямото фолклорно събитие на годината в Пиринския край - "Малешево пее и танцува"....
Проявата тръгва с вино и скулптури на китайци
Във връзка със 100-годишния юбилей на най-голямото село в община Струмяни - Микрево и храмовия празник на параклис „Св. Атанасий" кметът на община Стр...