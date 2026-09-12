Балтажи: Няма да има голяма бежанска вълна от Украйна
Голяма бежанска вълна към България от Украйна няма да има, въпреки кризата в страната, прогнозира посланикът на Украйна у нас Микола Балтажи пред БНТ....
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Голяма бежанска вълна към България от Украйна няма да има, въпреки кризата в страната, прогнозира посланикът на Украйна у нас Микола Балтажи пред БНТ....
Микола Балтажи, посланик на Украйна На 26 октомври Украйна избира нов парламент. В този контекст оборотите на агресивната информационна война от стра...
София. В случая с Крим бяхме свидетели на необявена война. Удариха ни в гръб, в момент, когато точно се сменяше правителството. Сега е друго – изминал...
София. "Много се преосмисля ситуацията в Украйна, защото за мен като дипломат винаги е било важно украинският народ да си реализира мечтата за европей...
Много посланици в България са преживявали сложни и драматични събития в страните си на постовете си у нас. Това сега се случва и на посланика на Украй...
София. Насилието в Украйна трябва да бъде прекратено незабавно и да се намери бързо политическо решение на ситуацията в Украйна. За това настоя презид...
Киев поддържа курс към независимост и евроинтеграция
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