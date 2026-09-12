Всичко за Микола Балтажи

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Посланикът от Твърдица

Посланикът от Твърдица

Много посланици в България са преживявали сложни и драматични събития в страните си на постовете си у нас. Това сега се случва и на посланика на Украй...

07 март | 6:15
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