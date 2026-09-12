Известен социолог се заяжда със Зуека
Бяга от собственото си дело 25 години, заяви Михаил Мирчев
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Бяга от собственото си дело 25 години, заяви Михаил Мирчев
За Слави Трифонов ще гласува плаващ електорат, каза политологът
Договорът на Михаил Мирчев е прекратен
С какво могат да ни изненадат кандидатите и позитивна ли ще е кампанията?
Социологът Мирчев и математикът Константинов на противоположни позиции
Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова се омъжи като в приказките. Тя каза „Да" на мъжа на сърцето си Михаил Мирчев в столицата, съобщи podtepeto...
Очаквам големи изненади, ще видим в чия полза ще са те. Това каза проф. Михаил Мирчев, кандидат за кмет на столицата, след като даде вота си на местни...
Офроуд в сърцето на София, под надслов „Видими резултати", организираха кандидатите на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ за жителите на столичните квартали „Гео Милев...
„БСП е патриотична партия и ви подкрепя във всички ваши каузи, като наследници на тракийски бежанци. Има здравословна симбиоза между мен, като ляв чов...
Ако ме изберат, влизам с ревизия във всички общински фирми Кои са нетърпящите отлагане проблеми на София? Какво се случва с общинските училища и детс...
Кандидатът за кмет на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Михаил Мирчев, водачът на листата за общински съветници Калоян Паргов, кандидатът за кмет на район Възраждане...
Един от основните проблеми в сферата на образованието в София е необходимостта от оптимизиране на системата от детски градини и училища. Това стана яс...
В кино „Освобождение", на бул. "Мария Луиза", кандидатът на БСП за кмет на София професор Михаил Мирчев, водачът на листата за общински съветници Кало...
Социалистите сме солидарни и съпричастни с техните ежедневни проблеми Кандидатът за кмет на София от БСП Лява България проф. Михаил Мирчев, водачът н...
„Време е за справедливост. Идва нашето време. Време е да обърнем София към столичани. Аз това се боря". Това заяви пред събралото се множество при отк...
Кандидатът на БСП проф. Михаил Мирчев прогнозира балотаж на изборите в София между него и Йорданка Фандъкова. "Моята прогноза е, че не просто аз ще от...
Кандидатът на БСП за кмет на София Михаил Мирчев заяви в ефира на бТВ, че предстоят предизборни изненади в столицата. Той си поставя задачата на първи...
Червените отрязаха АБВ за вота в София Нямаме самочувствие на победители, каза Михаил Мирчев БСП пуска професор Михаил Мирчев в битката за кмет на С...
Ако ГЕРБ се срине, 300 000 гласа ще си търсят нова формация, казва Михаил Мирчев