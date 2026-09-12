Всичко за Михаил Мирчев

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Цвети Пиронкова каза "Да"

Цвети Пиронкова каза "Да"

Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова се омъжи като в приказките. Тя каза „Да" на мъжа на сърцето си Михаил Мирчев в столицата, съобщи podtepeto...

16 юли | 20:10
0 коментара
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Мирчев: Очаквам изненади

Мирчев: Очаквам изненади

Очаквам големи изненади, ще видим в чия полза ще са те. Това каза проф. Михаил Мирчев, кандидат за кмет на столицата, след като даде вота си на местни...

25 октомври | 13:20
0 коментара
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БСП издига професор в София

БСП издига професор в София

Червените отрязаха АБВ за вота в София Нямаме самочувствие на победители, каза Михаил Мирчев БСП пуска професор Михаил Мирчев в битката за кмет на С...

25 юли | 18:25
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