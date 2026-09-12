Разследващ случая "Скрипал" става шеф на МИ-5
Кен Маккалъм е разузнавач от кариерата и работи за МИ-5 от 25 години
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Кен Маккалъм е разузнавач от кариерата и работи за МИ-5 от 25 години
Британското контраразузнаване предлага най-добри условия за работа на хомосексуалистите Британското контраразузнаване МИ-5 е най-добрият работодател...
Развитието на технологиите позволява на терористите да комуникират "извън обхвата на службите за сигурност". Това заяви шефът на MИ-5 (Британските слу...
Лондон. "Хиляди ислямистки екстремисти във Великобритания смятат нашето общество за допустима цел за атаки", заяви директорът на Ми-5 Андрю Паркър по...
Лондон. Британското контраразузнаване (MI 5) е направило опит да вербува един от двамата нападатели над 25-годишния Лий Ригби, който бе убит в сряда...