Бивш член на "Да, България" хвърли бомба за Киро, Лена и Христо
И знаете ли защо Кирил Петков и Христо Иванов са стигнали почти до физически сблъсък?
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И знаете ли защо Кирил Петков и Христо Иванов са стигнали почти до физически сблъсък?
Христо Иванов оставя Ивайло Мирчев и Антоанета Цонева да извращават идеята. Оставка, зове политикът
Знаково лице на Да България скочи срещу ръководството
Столичните социалисти категорично застават в защита на колегата си Васко Тодоров, както и на останалите трима общински съветници, с чиито имена Лалов...
Общински съветник от Демократична България се нахвърли на бившия втори в ГЕРБ
Социалистите вероятно ще имат 15 общински съветници в София
Това реши Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което сложи край на сагата с него
КПКОНПИ и прокуратурата нищят нагласил ли е обществена поръчка
Методи Лалов, председател на Софийския районен съд - Г-н Лалов, Софийският районен съд поде инициатива за запознаване на младите с работата на съдебн...
София. Висшият съдебен съвет избра Методи Лалов за председател на Софийския градски съд (СРС). Досега то е беше и.д. административен ръководител - пре...