Нападателите на Метин остават в ареста
София. Нападателите на българина от турски произход Георги Димитров- Метин остават в ареста. Това реши Апелативният съд в четвъртък. Магистратите обяв...
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София. Нападателите на българина от турски произход Георги Димитров- Метин остават в ареста. Това реши Апелативният съд в четвъртък. Магистратите обяв...
Съдът реши, че нападателите остават в ареста
С дъщеря им Преслава са без пукнат лев, малката мечтае да стане полицайка
София. Полицията арестува още двама от нападателите на 28-годишния Метин, пребит в събота вечерта в района на столичната ул. Пиротска. Така задържани...
Питбулът Лора спря касапница в пансион за имигранти
Новата формация готова да смазва с железен юмрук от цигани до бежанци
Преди побоят скинарите се опитали да нахлуят в близкия пансион за бежанци
София. "Държавата ни е като престъпна организация, мачка този, който я пази и този, който й вреди! Попаднала в ръцете на зли хора, тя може да се превъ...