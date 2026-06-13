Зрелищна победа на Гришо в "Медисън Скуеър Гардън" (ВИДЕО)
Григор Димитров постигна зрелищна победа над Роджър Федерер в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк. Българинът спечели демонстративната...
Следете всички новини, анализи и коментари за "медисън Скуеър Гардън". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Григор Димитров постигна зрелищна победа над Роджър Федерер в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк. Българинът спечели демонстративната...