Всичко за Мъчения

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Буш знаел за мъченията на ЦРУ

Буш знаел за мъченията на ЦРУ

Докладът на Сената е пълен с глупости, заяви бившият вицепрезидент Дик Чейни Бившият американски президент Джордж Буш беше изцяло информиран за техни...

11 декември | 20:10
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13 техники на ЦРУ за изтезания

13 техники на ЦРУ за изтезания

Давене, покриване с насекоми и наливане на течности в тялото за разпит на затворници Техниките за разпити на ЦРУ, използвани след атентатите от 11 се...

10 декември | 21:30
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