Адски мъчения за терористите в ареста! Как признават
Изтезават ги с ток, който пускат по гениталиите им
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Изтезават ги с ток, който пускат по гениталиите им
Ще има ли нов международен трибунал
2/3 от американците подкрепят мъченията като метод за извличане на информация от заподозрени за тероризъм. Това показва последното проучване на Ройтер...
Кандидатът за президент на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ако бъде избран, ще върне практиката за измъчване на задържани по време на разпити. В предизбор...
Докладът на Сената е пълен с глупости, заяви бившият вицепрезидент Дик Чейни Бившият американски президент Джордж Буш беше изцяло информиран за техни...
Давене, покриване с насекоми и наливане на течности в тялото за разпит на затворници Техниките за разпити на ЦРУ, използвани след атентатите от 11 се...
Великобритания не приема, че е законово отговорна