Как "Разрушителят" от Флоренция спаси италианските банки
Матео Ренци насочи цялата си енергия срещу твърдата позиция на Германия Вместо с "подстригване на депозитите" "Монте де Паски ди Сиена" бе съживена о...
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Матео Ренци насочи цялата си енергия срещу твърдата позиция на Германия Вместо с "подстригване на депозитите" "Монте де Паски ди Сиена" бе съживена о...
Пострадалите от земетресението в Италия ще посрещнат зимата в дървени къщи, които ще бъдат издигнати в следващите три месеца в бедстващите райони. Так...
Лидерът на ПЕС Сергей Станишев изрази подкрепа за предложените от италианското правителство мерки за справяне с миграционната криза, които са насочени...
Властта в Италия днес е в ръцете на народа - в страната се провежда референдум. Гражданите ще гласуват "за" или "против" закон, приет през януари, свр...
Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че руският президент Владимир Путин е потвърдил ангажимента на страната си за спиране на огъня в Сирия, започ...
Италианският Сенат прие закон, разрешаващ гражданските съюзи между еднополови двойки. Приемането на закона бе обвързано с вот на доверие за правителст...
Правителствата на Италия и Черна гора получиха вот на доверие в парламентите си, съобщават местните медии. В Италия кабинетът на Матео Ренци оцеля в с...
Съдът във Флоренция погна италианския премиер Матео Ренци в подозрение за злоупотреба със служебни средства, предаде Ройтерс. Когато политикът е бил г...
Премиерът на Италия Матео Ренци лично поздрави министър Вежди Рашидов за успехите на българската култура. Това стана в Милано по време на Международна...
Правителствените ръководители от лявото политическо семейство се събраха под председателството на президента на ПЕС Сергей Станишев, за да координират...
Италианският премиер Матео Ренци изрази в интервю за "Кориере дела сера" недоволство от имиграционната политика на ЕС и предупреди, че Италия е готова...
Средиземноморието и българската граница са подложени на натиск, отчетоха лидерите Премиерът Бойко Борисов и италианският му колега Матео Ренци се дог...
Премиерът Бойко Борисов и италианският му колега Матео Ренци се договориха за задълбочаване на сътрудничеството за справяне с миграционния натиск. Тов...
Бандити управляват клубовете, скочи Ренци Министър-председателят на Италия Матео Ренци заяви, че му е писнало и иска футболът в Италия да бъде закрит...
Френският президент Франсоа Оланд и италианският премиер Матео Ренци ще се включат в шествието срещу тероризма в Тунис, което ще се проведе днес. Това...
Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси и италианският премиер Матео Ренци потвърдиха ангажимента си за борба срещу тероризма. Двете държави ще рабо...
Рим поема днес шестмесечното председателство на ЕС Италия поема утре шестмесечното ротационно председателство на ЕС, а нейният премиер Матео Ренци об...
Ватикана. Премиерът Пламен Орешарски днес е на аудиенция при главата на Римокатолическата църква Негово Светейшество папа Франциск във Ватикана. Преми...
Двамата премиери ще се срещнат на 28 май Рим. Италианският премиер Матео Ренци лично се е обадил на Пламен Орешарски, за да се извини за отложената с...
Рим. Амбициозен италиански план за намаляване на данъците ще бъде обявен тази седмица, но той ще спази ограниченията на Европейския съюз за финансов...