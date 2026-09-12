Всичко за Матео Ренци

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Италия подкрепи гей браковете

Италия подкрепи гей браковете

Италианският Сенат прие закон, разрешаващ гражданските съюзи между еднополови двойки. Приемането на закона бе обвързано с вот на доверие за правителст...

26 февруари | 20:30
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Сергей обсъди Атина с Оланд

Сергей обсъди Атина с Оланд

Правителствените ръководители от лявото политическо семейство се събраха под председателството на президента на ПЕС Сергей Станишев, за да координират...

08 юли | 5:15
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