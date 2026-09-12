Доматите и краставиците стават деликатес
Ядем картофи от Египет и Франция
Следете всички новини, анализи и коментари за Маруля. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ядем картофи от Египет и Франция
Растенията може да заменят традиционната инжекция
Краставиците ще поевтинеят след Гергьовден, казват производители Да се намери маруля на пазара се оказва доста сложна задача, а където все пак я им...
Сейнт Луис. Световният земеделски и хранителен гигант "Монсанто" разработва нови подобрени видове плодове и зеленчуци, без да използва генно модифицир...