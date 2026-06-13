Финансист с ключови думи за еврото
Коментар на Мартин Заимов
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Коментар на Мартин Заимов
Извършен от внука на антифашиста и герой на СССР Владимир Заимов, заяви посолството
Вчера банкерът бе задържан за хулиганство
Драскал по Паметника на съветската армия
Въпросът не е във влизането в ERM ІІ, а в минаването от ERM ІІ с приемането на еврото