Голяма драма с дъщерята на Стоянка Мутафова. Гонят я от блока
Причината е стряскаща
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Причината е стряскаща
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Единственият съпруг на Мария Грубешлиева й звъннал, за да изкаже съболезнования
Вече няма човещина, казва Мария Грубешлиева, след като оскверниха гроба на Стоянка Мутафова
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