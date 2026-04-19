Социалистите смъмриха Рахой
Испанските социалисти обвиниха премиера Мариано Рахой, че бави съставянето на коалиция и го призоваха да поиска вот на доверие или да се оттегли, пред...
Испанският премиер Мариано Рахой се хвана на телефонна шега, организирана от радиоводещ, съобщи Би Би Си. Той бил успешно излъган, че разговаря по тел...
Крайно лявата партия "Подемос" няма да подкрепи новия кабинет на испанския консервативен премиер Мариано Рахой, съобщи Франс Прес. След преговори межд...
Министър-председателят Бойко Борисов поздрави испанския си колега Мариано Рахой за победата на ръководената от него Народна партия на проведените парл...
Млад мъж нокаутира с юмрук в главата Мариано Рахой по време на предизборна проява в родния град на испанския премиер, съобщиха местните медии. Нападат...
Испанският премиер Мариано Рахой обеща да намали данъците за пенсионерите, които продължават да работят, съобщи Ройтерс. Това той направи в опит да пр...
Председателят на ГЕРБ и министър-председател на България Бойко Борисов се срещна с испанския премиер Мариано Рахой. Двамата разговаряха в рамките на к...
Селекционерът на Чили изгледа 1000 двубоя на испанците Доста странна шега се опита да направи испанският министър-председател Мариано Рахой. На офици...
Мадрид. Министър-председателят на Испания Мариано Рахой заяви, че докато е на власт няма да допусне отцепването на нито една област, няма да допусне...
Париж. Първият високоскоростен влак по линията Париж-Барселона ще потегли на 15 декември, съобщи след среща в Мадрид с френския президент Франсоа Олан...
Брюксел. Испанският премиер Мариано Рахой обяви, че ще привика американския посланик в Мадрид, за да даде разяснения по последния скандал с подслушван...
Мадрид. Испанският министър-председател Мариано Рахой отхвърля предложението на каталунския лидер да бъде проведен референдум, на който жителите на...
Мадрид. Премиерът на Испания Мариано Рахой е излъгал, защитавайки се от обвиненията в корупция, смятат над 70% от испанците, сочат резултатите от со...
Мадрид. Испанският премиер Мариано Рахой се яви пред парламента в четвъртък, за да даде показания относно своето предполагаемо участие в корупционни...
Мадрид. Испанският премиер Мариано Рахой ще даве обяснения относно корупционния скандал, в който е замесена управляващата партия. Той отказа да подад...
Мадрид. Хиляди протестиращи с искания за оставката на испанския премиер Мариано Рахой заради скандал за корупция се сблъскаха с полицията в столицата...
Мадрид. Испанският премиер Мариано Рахой каза, че няма да се подаде на „изнудване" и отказа да подаде оставка. Той беше замесен в скандал с подкупи, з...
Мадрид. Алфредо Перес Рубалкаба, лидер на испанските социалисти, поиска незабавната оставка на премиера на Испания Мариано Рахой, предаде вестник „Ел...
Мадрид. Пореден протест в Испания за последните два месеца. Днес хиляди излязоха по улиците на Мадрид, за да се противопоставят срещу рестриктивната п...
Мадрид. Нови икономически реформи и бюджетни съкращения за 2013 г. готви испанското правителство. Те ще бъдат оповестени днес, предаде Ройтерс. Целта...