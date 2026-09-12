Всичко за Мариана Георгиева

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Строим трасе за сноуборд

Строим трасе за сноуборд

София. Спортното министерство ще започне изграждането на тренировъчно трасе за сноуборд. Това стана ясно след среща на министър Мариана Георгиева със...

28 февруари | 18:15
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