ДПС в Пазарджик зове Мариана Георгиева да напусне парламента
ДПС в Пазарджик призова избраната от региона за депутат Мариана Георгиева да напусне Народното събрание. Това стана в специална декларация, приета на...
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ДПС в Пазарджик призова избраната от региона за депутат Мариана Георгиева да напусне Народното събрание. Това стана в специална декларация, приета на...
Още двама депутати от ДПС избраха да предадат партията си и да застанат зад изключения от нея Лютви Местан. Мариана Георгиева и Венцислав Каймаканов р...
„Ще следвам г-н Лютви Местан, защото е последният човек, който може да бъде обвиняван в антисветско поведение". Това обяви депутатът Мариана Георгиева...
Първа копка на нова спортна площадка във велинградското село Драгиново направи вчера проф. Мариана Георгиева, втора в листата на ДПС в област Пазарджи...
Анти ДПС реториката не е ключът за културата на властта в България, казва проф. Мариана Георгиева - Проф. Георгиева, едно от основните послания на ДП...
320% ръст на финансиране на спортната подготовка постигна в управлението си проф. Мариана Георгиева
Плевен. "За времето, което имахме, направихме най-доброто", обяви министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева в Плевен, докато инспектираше спор...
София. "В областта на спорта са реализирани знакови политики, които са работещи и европейски полезни. Спортистите, треньорите, федерациите, общините и...
Стара Загора. Министърът на младежта Мариана Георгиева е разпоредила на Бългрската федерация по ушу да бъдат закрити 5 спортни клуба в страната под пр...
София. Общият размер на средствата, определени за финансиране на спортните клубове през 2014 г., е 8 545 545 лева. Към момента тези средства са с 1000...
Треньорският щаб на националния отбор работи във възходяща градация, коментира министърът
София. Държавата има воля да реши въпроса със стадион „Българска армия" и спортните бази „Къро" и „Червено знаме". Това стана ясно по време на инициир...
Варна. Министерство на младежта и спорта води преговори и с други инвеститори и търси модерни форми на публично-частно партньорство за изграждане на н...
София. Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева прие своя сръбски колега Ваня Удовичич. Посещението на министъра от Белград е свързано...
София. "Сутринта слушах по Би Ти Ви спортната министърка и просто все едно бях на театър, толкова ми беше интересно. Трябва по-често да говори, ще я с...
София. 40% от планираните за годината инвестиции са за общини на ГЕРБ. Това обяви спортният министър Мариана Георгиева пред бТВ относно нападките на И...
София. На мазни борби бе поканен министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева по време на срещата си с посланика на Турция у нас Сюлейман Г...
Лондон. Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева, която взема участие в конференцията „Справяне с допинга в спорта", се срещна днес с и...
София. Спортното министерство ще започне изграждането на тренировъчно трасе за сноуборд. Това стана ясно след среща на министър Мариана Георгиева със...
Сочи. Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева, която е в състава на правителствена делегация, водена от премиера г-н Пламен Орешарски,...