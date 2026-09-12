Още една държава в Африка скочи срещу Алжир. Протести в Мали
Демонстрацията в Бамако е срещу намесата на Алжир във вътрешните работи на страната
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Демонстрацията в Бамако е срещу намесата на Алжир във вътрешните работи на страната
"Вагнер" извършват сериозни нарушения в името на войната на Русия в Украйна
Притежавал невъобразимо състояние
Новината сложи край на години на несигурност и страдание за заложника и семейството му
Те са били отведени във военна база край столицата
Майката от Мали трябвало да се сдобие със 7 бебета, но се оказали две повече
Карали в кола 88 кюлчета от Мали към Гвинея
Президентът Макрон разкри за операцията в Мали
Китайски миротворец от мисията на ООН в Мали и трима цивилни са били убити по време на отделни атаки в страната, предаде AFP, цитирана от Фокус. „Две...
Щабът на Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали в Бамако е бил подложен на обстрел с леко стрелково оръжие вчера, 21 м...
Над 6 хиляди маскирани шестват пред многобройна публика През трите последни дни на януари Перник е маскарадната столица на Европа. Сред над 6 хилядит...
Двама миротворци на ООН и един цивилен са загинали при ракетния обстрел в събота на база на ООН в североизточния малийски град Кидал, предаде AFP, поз...
Неизвестни въоръжени мъже са атакували база на мироопазващите сили на ООН в северната част на Мали, в град Кидал, в събота, съобщават пред Reuters оче...
Властите в Мали издирват трима души, заподозрени в съпричастност към джихадистката атака срещу хотела в столицата Бамако. Това съобщава източник от си...
Извънредно положение в Мали след заложническата драма в хотел "Радисън", намиращ се в столицата Бамако. Решението на местните власти е взето след спе...
Общо 18 са жертвите на заложническата драма в малийския хотел. Сред тях има белгийски дипломат, двама малийци, както и още един французин, сочи информ...
Спецчастите на Мали щурмуваха хотела Radisson Blu, в който рано тази сутрин бяха взети над 100 заложници. Близо 80 души от тях вече са спасени и за на...
* Стандарт Нюз следи за вас какво става около и във въпросния хотел по часове. Статията ще се обновява !!! Заложническата драма в Мали започва да се...
Няма опасност за живота на българските медици, които изпълняват задачи в Мисията на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали. Това съобщиха от Ми...
Силите за сигурност на Мали са започнали щурм на хотел "Радисън блу" в столицата Бамако, където тази сутрин въоръжени нападатели взеха 170 заложници,...