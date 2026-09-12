Всичко за Мали

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Кукери и от Мали хит на Сурва

Кукери и от Мали хит на Сурва

Над 6 хиляди маскирани шестват пред многобройна публика През трите последни дни на януари Перник е маскарадната столица на Европа. Сред над 6 хилядит...

31 януари | 7:15
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Извънредно положение в Мали

Извънредно положение в Мали

Извънредно положение в Мали след заложническата драма в хотел "Радисън", намиращ се в столицата Бамако. Решението на местните власти е взето след спе...

21 ноември | 8:27
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