Радев произнесе присъдата! Ето какво ще стане с правителството
Той не е изненадан, че ГЕРБ-СДС са избрали именно тази формула
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Той не е изненадан, че ГЕРБ-СДС са избрали именно тази формула
Какво следва в отношенията?
Никой не иска кабинет на малцинството, той упорства
Правителство на ПП и ДБ ще бъде много рисково, признават от двете формации
"Пътят към ада с добри намерения и идеи е постлан", казва проф. Пламен Киров
Трифонов с пост във Фейсбук
Какви са шансовете за съставяне на кабинет?
Партиите да помислят дали това разпределение на парламентарните сили не е нова възможност, каза Десислава Атанасова
Намерението на премиера Кирил Петков е да е начело на правителство на малцинството
Това е крайно време да го разберат и конгресмените отвъд океана, каза лидерът на ВМРО
Експерт обясни механизма на ситуацията
Засяга отношенията между неговата страна и България.
Важно е не колко партии ще влязат в парламента, а на какъв принцип ще бъде изградено управляващото мнозинство, твърди доц. Стойчо Стойчев
Причината за одобряването на документа е започналата административно-териториална реформа в Украйна
Години наред Сърбия води една антибългарска кампания и политика за асимилация на малцинствата
За ежедневно изнасилване, побой и зверства разказа 17-годишна тийнейджърка от иракското малцинство язиди, която е попаднала в лапите на джихаистите от...
Шпенд Калаба, посланик на Република Косово - Ваше превъзходителство, западни експерти твърдят, че в някои държави на Балканите вече има джихадисти от...
София. Поел съм ангажимент да работя дори в правителство на малцинството в името на държавата и хората. Всеки човек или партия има право да ревизира и...
София. ГЕРБ и Реформаторският блок да съставят правителство на малцинството, което да търси подкрепа от другите парламентарни сили по конкретни въпрос...
Реформите не са по силите на една партия, поне 200 дни толеранс за новия кабинет Съществуването на ДПС е стратегическо предимство на България. Вотът...