"Майце си" затрудни всеки втори зрелостник
Откъсът от „Майце си" на Христо Ботев и два въпроса за правопис и пунктуация са затруднили най-много зрелостниците на задължителната матура по Българ...
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Откъсът от „Майце си" на Христо Ботев и два въпроса за правопис и пунктуация са затруднили най-много зрелостниците на задължителната матура по Българ...
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