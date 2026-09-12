Всичко за Люспи

Следете всички новини, анализи и коментари за Люспи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Общество Моят град
БСП – Видин: Спор за люспите

БСП – Видин: Спор за люспите

Депутатът от БСП – Видин, Филип Попов обяви в петък, че 140 социалисти от общинската организация на партията са подали молби за напускането на структу...

04 септември | 15:10
0 коментара
7126
Независимите

Независимите

Георги Марков и Светлин Танчев ще останат в историята като първите люспи на ГЕРБ в парламента

13 декември | 7:05
0 коментара
17935