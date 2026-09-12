Всичко за Любомир Левчев

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Елитът на крака пред Левчев

Елитът на крака пред Левчев

Поетът събра мемоарите си в луксозно издание Светският, политически и литературен елит стана на крака на премиерата на трилогията мемоари на Любомир...

16 май | 19:45
0 коментара
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Любо Левчев събира елита

Любо Левчев събира елита

София. Любомир Левчев посреща елита утре в 18.30 часа в Софийска градска галерия. Големият поет и издателство "Ентусиаст" представят поредната му книг...

14 май | 16:23
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Арт елитът аплодира Левчев

Арт елитът аплодира Левчев

Модерната територия за изкуство в София - VivacomArtHall трудно събра стотиците приятели и почитатели на Любомир Левчев. Поетът представи ново изискан...

14 февруари | 19:40
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