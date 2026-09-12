Дора Бонева и Левчев – любов от пръв поглед
Голямата художничка, която последва поета в Отвъдното, много пъти рисува Любо
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Голямата художничка, която последва поета в Отвъдното, много пъти рисува Любо
„Цветя за Любо“ е изложбата, която известната художничка откри година след смъртта на съпруга си
Прапрадядо на големия поет правил златни лъвчета за въстаници през XVII век, откъдето идва и фамилията
Близки, приятели, интелектуалци и политици се простиха с поета
Поклонението пред тленните останки на Любомир Левчев ще се състои в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” от 10.00 до...
До края на моя живот аз ще бъда с теб, затова не си вземам сбогом, написа Рашидов
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и президентът Румен Радев изразиха съболезнования по повод смъртта на поета Любомир Левчев
58 негови книги са преведени в 36 страни
Поетът със съпругата Дора Бонева
Предложението за брак е сериозно изпитание. Цялото ти щастие зависи от това коя от двете едносрични думи ще чуеш. А секундите, в които чакаш съдбоно...
Поетът събра мемоарите си в луксозно издание Светският, политически и литературен елит стана на крака на премиерата на трилогията мемоари на Любомир...
София. Любомир Левчев посреща елита утре в 18.30 часа в Софийска градска галерия. Големият поет и издателство "Ентусиаст" представят поредната му книг...
Модерната територия за изкуство в София - VivacomArtHall трудно събра стотиците приятели и почитатели на Любомир Левчев. Поетът представи ново изискан...
Преиздават "Убий Българина!" за първи път със снимки от албумите на поета
Имаме свобода на словото, но ни трябва и морал, казва Любомир Левчев
Майсторството на Любомир Левчев намери поредното признание. Фондация "Уилям Мередит" на името на големия американски поет (1919-2007) и приятел на Бъ...