25 ученици и студенти получиха сертификати за успешното завършване на А1 Лятна академия
63% от завършилите програмата ще продължат на постоянен договор в компанията.
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63% от завършилите програмата ще продължат на постоянен договор в компанията.
60% от завършилите А1 Лятна академия през 2023 г. вече са на постоянен договор в компанията
Те ще придобиват ценни практически знания и умения в реална бизнес среда в сферата ИТ, мрежа и услуги и финанси
18 младежи участваха в реални бизнес проекти в рамките на тримесечната „A1 лятна академия”
С пълна сила продължава Лятната академия за деца, която се организира от община Благоевград. Поредното предизвикателство за малчуганите започна в поне...
Учители под 30 г. показват, че уроците могат да бъдат и приключение Ако децата имат нужда от наваксване на уроците през ваканцията, това може да стан...
Русе. 133 русенчета участват в 13-ото издание на "Лятна детска академия 2013", организирана от фондация "Бистра и Галина" в крайдунавския град. В поне...