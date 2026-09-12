Това са правилата в клуба на богатите
Богатите рядко плачат в Шампионската лига. Защото това си е техният турнир. С техните спонсори, с техните звезди и техните правила. Може и да не ни ха...
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Богатите рядко плачат в Шампионската лига. Защото това си е техният турнир. С техните спонсори, с техните звезди и техните правила. Може и да не ни ха...
Виковете "Меси"? Нищо не ме дразни, твърди звездата Кристиано Роналдо не отказа интервюта в микс зоната пред стадиона. Човек на "Стандарт" беше сред...
Номинираха Кристиано за Златен гмуркач Несравнимите умения на Кристиано Роналдо да пада като отсечен в чуждото наказателно поле предизвикаха серия от...
Втората дузпа е измислена, отсече съдийски спец Шотландецът Крейг Томсън може спокойно да носи званието фен номер 1 на Кристиано Роналдо, обяви вестн...
София. "Щом съдията е отсъдил втората дузпа, значи е бил прави", каза звездата на "Реал" (Мадрид) Кристиано Роналдо. Реал Мадрид победиха Лудогорец с...
София. "Не сме доволни, защото не спечелихме нищо", коментира Козмин Моци след загубата с 1:2 от "Реал" (Мадрид) в София. "Когато играеш добре и загу...
София. Нападателят на "Реал" (Мадрид) Карим Бензема заяви, че Лудогорец е играл доста активно и на високи обороти в мача между двата състава от групов...
София. "За този мач ме е яд повече, отколкото за Ливърпул", каза защитникът на Лудогорец Мишо Александров. "Не знам какво не ни достигна, може би кла...
София. "Не съжалявам за нищо, защото все пак това е "Реал" (Мадрид). Видяхте, че те бяха по-добрият отбор. Ние вкарахме ранен гол, имахме още положени...
София. "Това, че вкарах на Реал Мадрид е страхотно", каза Марселиньо след срещата от група В на Шампионската Лига. Марселиньо отбеляза първото попаде...
София. За нас беше много тежък мач. Лудогорец игра като на „Анфийлд" в първия мач. С много бързина и агресивност. Беше много трудно, защото трябваше д...
София. Георги Дерменджиев бе доволен от представянето на "Лудогорец" срещу "Реал" (Мадрид). Специалистът изрази съжаление, че отново тимът му не е усп...
София. "Лудогорец" загуби домакинския си мач срещу "Реал" (Мадрид) с 1:2 в срещата от група "В" на Шампионската лига, който се игра на националния ста...
София. "Лудогорец" и "Реал" (Мадрид) се оттеглиха при 1:1 на полувремето в мача от група "В" на Шампионската лига, който се играе на националния стади...
Шампионът ни впечатли в Европа, отчете Плевнелиев Признателни сме за сътрудничеството с Фондация "Реал Мадрид" и за корпоративната социална отговорно...
Допълнителните 200 билета за мача Лудогорец - Реал Мадрид, които бяха в продажба тази сутрин, вече са разпродадени. В тази връзка пред касите на стади...