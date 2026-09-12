Всичко за Лудогорец - Реал Мадрид

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Гаврят Роналдо с колажи

Гаврят Роналдо с колажи

Номинираха Кристиано за Златен гмуркач Несравнимите умения на Кристиано Роналдо да пада като отсечен в чуждото наказателно поле предизвикаха серия от...

02 октомври | 21:15
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Моци: Заслужавахме повече

Моци: Заслужавахме повече

София. "Не сме доволни, защото не спечелихме нищо", коментира Козмин Моци след загубата с 1:2 от "Реал" (Мадрид) в София. "Когато играеш добре и загу...

02 октомври | 7:35
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