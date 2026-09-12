Зазиданата икона тръгва на път
Монтана. Иконата на Богородица с младенеца, която по Нова година бе открита зазидана в стена на Лопушанския манастир „Свети Йоан Предтеча" тръгва на п...
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Монтана. Иконата на Богородица с младенеца, която по Нова година бе открита зазидана в стена на Лопушанския манастир „Свети Йоан Предтеча" тръгва на п...
Иван Вазов и Антон Страшимиров писали шедьоврите си в Лопушанския манастир
Редки икони пазят в Лопушанския манастир