Всичко за "литекс"

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Последни новини Спорт
Режат "Славия" за 0:2 в Ловеч

Режат "Славия" за 0:2 в Ловеч

"Литекс" резна "Славия" с 2:0 в контрола в Ловеч, а гостите се отърваха от разгром. Попаденията вкараха Иван Горанов в 24-ата минута от дузпа и Кирил...

26 март | 19:50
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Шефът на съдиите се предаде

Шефът на съдиите се предаде

София. Шефът на съдийската комисия Никола Джугански е обезверен от поредните съдийски грешки и по думите му скоро ще напусне поста си. "За жалост...

21 април | 19:56
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