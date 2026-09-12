"ЦСКА-София" в елита, другото чака за "Б"
"ЦСКА-София" официално стана част от Първа професионална лига, след като Изпълкома на БФС определи състава й. Клубът ще играе там на базата на лиценза...
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"ЦСКА-София" официално стана част от Първа професионална лига, след като Изпълкома на БФС определи състава й. Клубът ще играе там на базата на лиценза...
Изпълнителният директор на БФС Борислав Попов обяви, че новото дружество ПФК ЦСКА София, което ще участва в обновената Първа професионална лига, е пря...
"Литекс" резна "Славия" с 2:0 в контрола в Ловеч, а гостите се отърваха от разгром. Попаденията вкараха Иван Горанов в 24-ата минута от дузпа и Кирил...
Искахме да останат, но не става, отсече Боби Боби Михайлов си върза гащите и спаси БФС от гаф, който можеше да прати футбола ни в бездната. Централат...
Васил Шопов от "Спартак" (Пл) е единственото ново попълнение на "Литекс". "Оранжевите", които в понеделник може да отлетят от "А" група, започнаха под...
Гриша Ганчев да си признае вината, зове бивш рефер Съдбата на "Литекс" остава под въпрос след като шефовете на тима скандално извадиха отбора насред...
Твърде рано е да се говори за шампионската титла. Това заяви пред DiemaSport2 треньорът на "Левски" Стойчо Стоев, след като снощи "сините" победиха "Л...
„Лош мач за нас. Първата част бе лоша, бавно играхме. Не е това, което тренирахме, не е това, което аз исках от играчите. Втората част подобрихме малк...
София. Шефът на съдийската комисия Никола Джугански е обезверен от поредните съдийски грешки и по думите му скоро ще напусне поста си. "За жалост...
Ловеч. "Левски" направи първата крачка към шампионската титла. Това заяви след победата ветеранът на "Левски" Христо Йовов. Бижутерът вкара еднин от г...