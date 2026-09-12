Всичко за Лиса Стенсфийлд

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Лиса: Всички ще танцувате!

Лиса: Всички ще танцувате!

"Водя прекрасни музиканти, ще накараме всеки от публиката да пее и танцува с нас. Ако не сте си подготвили удобни обувки, по-добре не идвайте", закани...

27 май | 20:35
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Стенсфийлд на диета в София

Стенсфийлд на диета в София

Лиса хапва само ядки и семена, след като отказа цигарите Лиса Стенсфийлд ще бъде на перфектна здравословна диета в София. Коктейл от ядки, протеини,...

23 май | 21:10
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