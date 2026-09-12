Обичаме те, викаха на Лиса в НДК
След знаменития концерт певицата и бендът разпуснаха в ирландски пъбФенове нахлуха на сцената с рози и си изпросиха целувки от мисис Стенсфийлд Лиса...
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След знаменития концерт певицата и бендът разпуснаха в ирландски пъбФенове нахлуха на сцената с рози и си изпросиха целувки от мисис Стенсфийлд Лиса...
Британската певица излиза с бенд от 10 души в НДК Лиса Стенсфийлд, британската кралица на соула, си е поръчала бутилка елитно френско шампанско в гри...
"Водя прекрасни музиканти, ще накараме всеки от публиката да пее и танцува с нас. Ако не сте си подготвили удобни обувки, по-добре не идвайте", закани...
Лиса хапва само ядки и семена, след като отказа цигарите Лиса Стенсфийлд ще бъде на перфектна здравословна диета в София. Коктейл от ядки, протеини,...
Много искам да се разходя по вашето Черноморие, казва Лиса Стенстфилд Лиса Стенсфийлд ще изнесе концерт на 1 юни в зала 1 на НДК. Публиката няма да в...
София. Мечтата на хиляди меломани са сбъдва - Лиса Стенсфийлд ще пее за първи път у нас на 1 юни в зала 1 на НДК от 20 часа. Британската поп и соул з...