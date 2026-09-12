Две дами излетяха от Кухнята на Ада
Най-сполучливо с изпитанието се справи певицата Петя Буюклиева
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Най-сполучливо с изпитанието се справи певицата Петя Буюклиева
Варна. Председателят на градската организация на БСП във Варна доц. Лидия Петкова подаде оставка и начело на съпартийците си край морето се завърна...
Виртуозът на скалпела д-р Лидия Петкова пое БСП-Варна
Варна. Дългогодишен доктор–специалист и уважаван преподавател в Медицинския университет във Варна смени досегашния лидер Борислав Гуцанов начело н...
Варна. Над 350 рози засадиха навръх Цветница в Морската градина кандидатите за депутати от листата на Коалиция за България, членове на градската орган...