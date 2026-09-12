Джаджата, предоставяща едно ново гейминг изживяване
Можете да играете игри в движение
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Можете да играете игри в движение
Устройствата са поне с 10 повече от заплатената стойност, благодарение на Lenovo България
Китайският PC производител Lenovo се подготвя да влезе на оспорвания хардуерен пазар за геймъри. За целта едно рамо ще й удари гейминг титанът Razer,...
София. Месец след дебюта си на изложението CES в Лас Вегас новите модели на Lenovo идват и на българския пазар. Това са трето поколение ThinkPad X1 Ca...
Извика полиция и цял ден чака пришълци, манастир извади още дюшеци
Селото няма покритие на GSM, кметът притеснен от наплив на пришълци