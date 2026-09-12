Българи бягат от Македония, отказват им лекарска помощ
Мъж призова властите у нас да се намесят, тъй като, по думите му, ситуацията ескалира
Следете всички новини, анализи и коментари за Лекарска Помощ. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мъж призова властите у нас да се намесят, тъй като, по думите му, ситуацията ескалира
Само трима с алкохолно натравяне по Великден Близо 1500 души са потърсили лекарска помощ в „Пирогов" от началото на почивните дни за Великден до днес...
София. Няма опасност здравно неосигурените да останат без лекарска помощ след предвидените промени в здравната система, заяви по радио „Фокус" председ...
София. Пълните трапези по Великден донесоха лоши последствия за много хора в страната. Близо 1700 граждани са получили лекарска помощ в "Пирогов" от п...