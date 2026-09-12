Страшен гаф на изборите. Търсят се 40 лопати
Оказа се, че не били компютри, а компоти
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Оказа се, че не били компютри, а компоти
Активното пазаруване и използване на Lidl Plus отново ще донесе шанс за награди
Законът ще се прилага след 2 г.
Оборудването е на път
Такова търсене никога не е имало
Устройствата са поне с 10 повече от заплатената стойност, благодарение на Lenovo България
14 000 от новите компютри ще бъдат за ученици, 2000 - за учителите
Това съобщи просветният министър Красимир Вълчев по време на парламентарна образователна комисия
Със средства от Министерството на труда и социалната политика.
Отчита се увелиичение на продажбите
С устройствата учениците ще могат да се включат в дистанционната форма на обучение
Представители на мениджмънта на Алианц България посетиха лично децата от SOS детски селища
През 2020 г. Apple ще пусне пет смартфона, а един от тях ще се покаже през март.
Класация за месец февруари 2016 г. Най-търсено е доброто съчетание на характеристики и цена Идеята за преносимите компютри възниква още от появата н...
Международната организация за гражданска авиация забрани превозването на литиево-йонни батерии в багажа на пътниците в самолетите, предаде "Ройтерс"....
Кметовете и кметските наместници на селата в община Радомир получиха служебни лаптопи. Предизборният подарък им беше връчен лично от кмета на общинат...
Крадец извърши обир в Туристическия културно - информационен център – Благоевград. Той се намира на метри от сградите на областната управа, на общинат...
Само в днешния брой на в. Стандарт читателите ще открият специалното издание на каталога на Плесио, посветено изцяло на преносимите компютри. В 32 стр...
Щатската валута се покачи до 1,80 лева Поскъпването на техниката заради повишаването на курса на долара започна да се усеща леко още в началото на го...
Варна. При спецакция на "Икономическа полиция" във Варна са арестувани трима за извършено компютърно престъпление, с което са се сдобили със скъпи моб...