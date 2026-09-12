Lamborghini ще представи концепция на първия си напълно електрически суперавтомобил
Koмпанията не планира скоро производство обаче
Следете всички новини, анализи и коментари за Lamborghini. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Koмпанията не планира скоро производство обаче
Той ще бъде представен тази седмица
Половин килограм злато и десетки скъпоценни камъни украсяват най-скъпия макет на кола в света. Репликата на Lamborghini Aventador LP 700-4 е оценена н...
Италианската полиция ще хваща любителите на превишената скорост по пътищата с най-новото Lamborghini. След като достави няколко свои машини на катадж...