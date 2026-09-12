Голяма драма на кушия, пострада дете
Инцидентът стана в Пернишко
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Инцидентът стана в Пернишко
Държавният глава поздрави домакините за организираното за осми път зрелищно честване на Тодоровден
Тодоровден се отбелязва винаги в първата събота на Великденския пост
Днес отбелязвяме Тодоровден. Тази година на 19 март празнуваме Тодорова събота, известна като деня на коневъдството и конния спорт. Тодоровден, Конск...
Конят е „скочил" в герба на селището Никак не е случайно, че конят е основната фигура в герба на село Бачево. Този факт казва всичко за отношението н...
Черпят ездачите с питка, Лазаров взе и децата на площада
Благоевград. 24-годишната Надя Попова засрами мъжете и ги победи на кушията между елитните жребци на трите конни бази в разложкото село Бачево. Тодоро...
Благоевград. На Тодоровден, в събота, разложкото село Бачево ще отбележи своя най-голям празник с традиционни конни състезания. Празничният ден ще зап...
Стара Загора. Гергьовско агне ще отнесе у дома жокея победител на кушията за Тодоровден в старозагорското село Михайлово. Награди ще има и за коня поб...