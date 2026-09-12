Всичко за Кушия

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Тодоровден е!

Тодоровден е!

Днес отбелязвяме Тодоровден. Тази година на 19 март празнуваме Тодорова събота, известна като деня на коневъдството и конния спорт. Тодоровден, Конск...

19 март | 8:14
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Село празнува с кушии

Село празнува с кушии

Благоевград. На Тодоровден, в събота, разложкото село Бачево ще отбележи своя най-голям празник с традиционни конни състезания. Празничният ден ще зап...

06 март | 11:16
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Агне на кушия за Тодоровден

Агне на кушия за Тодоровден

Стара Загора. Гергьовско агне ще отнесе у дома жокея победител на кушията за Тодоровден в старозагорското село Михайлово. Награди ще има и за коня поб...

26 февруари | 18:50
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