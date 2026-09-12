Севиля взе първия полуфинал на Барса
Баските спечели с 2:0 на своя стадион
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Баските спечели с 2:0 на своя стадион
Каталунците изоставаха в края на мача с 0:2
Каталунците продължават за Купата на Краля след като изпуснаха 2 дузпи
Каталунците загубиха на "Сан Мамес" от Атлетик Билбао
Сосиедад спечели срещу гранда с 4:3 на "Сантяго Бернабеу"
Ветеранът Солдадо вкара от дузпа в последната минута срещу Валенсия
Гол на Меси не стигна на каталунците
"Прилепите" надвиха Бетис с 1:0 в реванша
Барса на финал за Купата на Краля след 3:0 над Реал
Бетис изпусна да победи вкъщи след като поведе с 2:0
Грандът от Мадрид победи в реванша Жирона с 3:1
Прилепите обърнаха Хетафе с 3:2
"Кралете" спечелиха с 4:2
Реал Мадрид и Севиля продължават въпреки загубите в реваншите
Каталунците паднаха с 1:2 в първия мач от осминафиналите
Грандът срази Мелия с 6:1
Севиля също продължава напред в турнира
"Барселона" буквално унищожи "Валенсия" в първия полуфинал от турнира за Купата на краля. "Каталунците" се забавляваха на терена и отнесоха своя съпер...
Мадрид. Мадридско дерби се заформи на 1/8-финалите в турнира за Купата на Краля. Атлетико Мадрид ще се изправи срещу след като снощи завършиха 2:2 с к...