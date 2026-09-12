Атлетико срещу Реал в мадридско дерби на 1/8 финалите на Купата на Испания

Мадрид. Мадридско дерби се заформи на 1/8-финалите в турнира за Купата на Краля. Атлетико Мадрид ще се изправи срещу след като снощи завършиха 2:2 с к...