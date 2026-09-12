Мариана Кукушева пред СТАНДАРТ: Хлябът ще промени цената си след Нова година
Повишаването на осигуровките ще се отрази пагубно на реалната икономика
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Повишаването на осигуровките ще се отрази пагубно на реалната икономика
ДДС на всички стоки и услуги да се намали на 9%, за да може да се обере поскъпването на основните продукти и услуги, предложи шефът на браншовия съюз
Браншът ще работи с новата реколта през октомври
Данък "вредни храни" може да доведе единствено до слагане на бандероли на храните, което е пълен абсурд. Това е акцизен данък, а акцизи се плащат за а...