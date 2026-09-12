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Део влиза пак в Къщата

Део влиза пак в Къщата

Чаровникът Део, който спечели "ВИП брадър" през 2009 година, е голямата изненада в звездния списък на бивши съквартиранти, които ще се съберат в Къщат...

13 ноември | 17:40
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