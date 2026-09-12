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Къртица клепа ФИФА пред ЕС

Къртица клепа ФИФА пред ЕС

Поредно цунами се задава пред Сеп Блатер и ФИФА. Неговият пик ще бъде през януари. Тогава човек от фирма, която е работила за кандидатурата на Австрал...

30 ноември | 17:55
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