Visa и Fibank представят ексклузивни карти с дизайн, вдъхновен от Олимпийските и Параолимпийските игри Париж 2024
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Социалистът моли 5000 приятели за съвет
Какви са правата ни на потребители и можем ли да ги защитим?
Ръст от 25% на трансакциите, делът на онлайн покупките вече е 22%
Голяма грешка е да теглите бърз заем, за да кърпите дупките в семейния бюджет, предупреждава кредитен консултант
Кандидатстване и бърз процес на одобрение
Окръжният съд в Шумен не уважи искането на Окръжната прокуратура за налагане на най-тежката мярка за неотклонение
А1 Кредитна карта е първата финансова услуга, която А1 предлага у нас още от 2018 г.
А1 обяви изгодни промоционални условия за всички нови клиенти на А1 Кредитна карта
А1 Кредитна карта е първата финансова услуга, която А1 започна да предлага у нас през миналата година
Бижуто с 40 каратов диамант забравено в жабката, хванаха крадеца, който платил с откраднатата кредитна карта
Обикновено тя е тригодишна, не се прекъсва със заплашителни писма, а само със съдебни действия
Ако ги приложите, няма да броите дните до заплатата през януари
Безконтактна кредитна карта MasterCard Standard без такса за издаване и без годишна такса за обслужване за първата година е специалното предложение на...
Безконтактна кредитна карта MasterCard без такса за издаване и без годишна такса за обслужване за първата година е новото предложение на Алианц Банк Б...
US президентът не могъл да плати в луксозен ресторант в Ню Йорк, жена му оправила сметката Луксозен ресторант в Ню Йорк не е приел кредитната карта н...
Българите използват своите банкови карти все по-често и за все по-малки суми, сочи проучване на Visa Europe за 2013 г. В същото време общата сума на п...
Всички нови пластики ще позволяват безконтактно пазаруване
Париж. От днес планетата ни започва да живее на кредит, пише в. "Фигаро". Това означава, че планетата е изчерпала всичките си природни богатства, коит...
Пазаруваме от Великобритания и САЩ, любимите ни дестинации са Гърция, Турция, Испания и Германия