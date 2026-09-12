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Земята вече живее на кредит

Земята вече живее на кредит

Париж. От днес планетата ни започва да живее на кредит, пише в. "Фигаро". Това означава, че планетата е изчерпала всичките си природни богатства, коит...

20 август | 19:54
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