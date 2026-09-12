Зловеща находка на любим плаж край Созопол СНИМКА
Какво откриха местните рибари
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Какво откриха местните рибари
На място е изпратена тежка техника
Кост от крава разпали ожесточен научен спор – коя е най-старата славянска писменост
Животното сбъркало пътя, полицаите успяха да предотвратят катастрофи
Моторист е загинал на място, след като се е блъснал в крава, излязла на пътя Казанлък - Стара Загора, близо до с. Тулово, община Мъглиж.
Божидар Кузманов, известен в Слънчев бряг като Козела, а в Пазарджик като Кравата е бил съден като участник в бандата за разпространение на наркотици...
Катастрофа с едро рогато добиче прати тийнейджър в Спешно-приемно отделение, за щастие момчето няма тежки травми. Пътният инцидент станал на шосето за...
Шофьорът, който удари и уби крава на пътното платно на новооткрития Лот 2 на АМ "Струма", ще съди Агенция "Пътна инфраструктура". Водачът оцеля по чуд...
Областна дирекция по безопасност на храните в Търговище е унищожила болна от антракс крава в землището на търговищкото село Острец, съобщиха от пресце...
Безстопанствена крава успя да стигне до новата автомагистрала „Струма", предизвика катастрофа и намери смъртта си. Пътният инцидент с добичето е стана...
Трупът на животното стресна летовниците, може да е изхвърлено от кораб Обезглавен труп на крава изплува на плажа в местност Фичоза. Мъртвото животно...
"Ако месото е добре термично обработено, не представлява опасност за здравето. Няма опасност от сварено мляко или печено месо да се заразим с антракс....
Трима души от Провадия са консумирали черен дроб и бъбреци от заразената с антракс и почина в последствие крава. Други 15 души от град Девеня, с. Стр...
Гражданска защита извършва мащабна дезинфекция във Варненско, заради месо от крава, заразена с антракс, съобщи БНР. Месото на кравата е било преработ...
Група студенти от Рейкявик направиха шампоан от урина на крава, съобщи БГНЕС по данни на исландски медии. Шампоанът, наречен просто "Q" с аромат на р...
Наш Гришо разпуска с бани в морето Мария Шарапова се готви с всички сили да защити титлата си от турнира в Щутгарт. Приятелката на Григор Димитров ве...
Швейцария закупи от германска фирма нов радар за военните си летища, но устройството не различава вражески самолет от местните крави, съобщи Франс Пре...
Стара Загора. Пощръкляла крава предизвика меле на пътя между Стара Загора и Старозагорските минерални бани и само по чудо се е разминало без жертви....
Банско. Крава на шосето предизвика катастрофа и рани съпрузи. Пътният инцидент станал във вторник около 19:20 часа между Банско и Добринище. 41-годиш...
Кюстендил. Крава се разходи по главната улица на Кюстендил и се превърна в обект на полицейска акция, както и атракция за жителите на града. Животнот...