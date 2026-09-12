Всичко за Красимир Стефанов

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Стефаноff

Стефаноff

Налагаше ми се да гласувам против волята си, призна най-новият независим депутат

20 февруари | 20:55
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