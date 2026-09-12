Парламентът освободи Красимир Стефанов
София. Парламентът гласува оставката на Красимир Стефанов като народен представител с 182 гласа „за" и два "въздържали се". Стефанов подаде заявление...
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София. Парламентът гласува оставката на Красимир Стефанов като народен представител с 182 гласа „за" и два "въздържали се". Стефанов подаде заявление...
София. Красимир Стефанов напуска парламента. Той е подал заявление за напускане на Народното Събрание и прекратяване на пълномощията му на народен пре...
Налагаше ми се да гласувам против волята си, призна най-новият независим депутат
Стара Загора. Напусналият ГЕРБ Красимир Стефанов вече ще бъде експерт на България без цензура (ББЦ). Това обяви лидерът на ББЦ Николай Бареков по врем...
София. „БСП знаят, че не могат да разчитат на нас", каза напусналият групата на ГЕРБ депутат Георги Марков в ефира на Нова ТВ. Той и колегата му Светл...
Тръгват си заради Цветанов, очакваха промяна, твърдят депутати на Борисов
Пратих SMS на Борисов, че напускам ГЕРБ, той ми пожела успех, каза той
Харманли. Общинската структура на ГЕРБ в Харманли излезе с декларация след решението на Красимир Стефанов да напусне парламентарната група на партията...
София. Депутатът от ГЕРБ Красимир Стефанов е подал заявление за напускане на парламентарната група на партията в деловодството на Народното събрание....
София. Бойко Атанасов е назначен за изпълнителен директор на Националната агенция за приходи, съобщиха от Министерски съвет. Той изпълняваше длъжностт...
НАП отчита по-висока събираемост на данъци